В сообществах «ВКонтакте» появилась возможность создавать свои постеры

В сообществах во «ВКонтакте» появилась возможность загружать собственные фоны для постеров. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

vk.com

Отмечается, что новая функция появилась в веб-версии соцсети и в мобильном приложении VK для Android. Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила официальную версию десктопного VK Messenger.