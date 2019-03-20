В сообществах «ВКонтакте» появилась возможность создавать свои постеры
В сообществах во «ВКонтакте» появилась возможность загружать собственные фоны для постеров. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
- vk.com
Отмечается, что новая функция появилась в веб-версии соцсети и в мобильном приложении VK для Android.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила официальную версию десктопного VK Messenger.
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