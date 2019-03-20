В сообществах «ВКонтакте» появилась возможность создавать свои постеры

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В сообществах во «ВКонтакте» появилась возможность загружать собственные фоны для постеров. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
В сообществах «ВКонтакте» появилась возможность создавать свои постеры
  • vk.com

Отмечается, что новая функция появилась в веб-версии соцсети и в мобильном приложении VK для Android.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила официальную версию десктопного VK Messenger.

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