Программный директор ММКФ прокомментировал назначение Ким Ки Дука председателем жюри

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал назначение южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука председателем жюри основного конкурса.

«В данном случае согласие Ким Ки Дука было для нас приятной неожиданностью. Оно, безусловно, сенсационно. Он никогда не председательствовал на нашем фестивале. У него когда-то был фильм в конкурсе», — заявил Разлогов.

По его словам, почти все фильмы Ким Ки Дука были в российском прокате и в России это самый известный корейский режиссёр.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске назвали лауреатов фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».