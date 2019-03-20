Программный директор ММКФ прокомментировал назначение Ким Ки Дука председателем жюри
- Reuters
«В данном случае согласие Ким Ки Дука было для нас приятной неожиданностью. Оно, безусловно, сенсационно. Он никогда не председательствовал на нашем фестивале. У него когда-то был фильм в конкурсе», — заявил Разлогов.
По его словам, почти все фильмы Ким Ки Дука были в российском прокате и в России это самый известный корейский режиссёр.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске назвали лауреатов фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».