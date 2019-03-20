Программный директор ММКФ прокомментировал назначение Ким Ки Дука председателем жюри

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Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал назначение южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука председателем жюри основного конкурса.
Программный директор ММКФ прокомментировал назначение Ким Ки Дука председателем жюри
  • Reuters

«В данном случае согласие Ким Ки Дука было для нас приятной неожиданностью. Оно, безусловно, сенсационно. Он никогда не председательствовал на нашем фестивале. У него когда-то был фильм в конкурсе», — заявил Разлогов.

По его словам, почти все фильмы Ким Ки Дука были в российском прокате и в России это самый известный корейский режиссёр.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске назвали лауреатов фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

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