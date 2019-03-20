Netflix показал первый трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

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Американский стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер третьего сезона сериала братьев Даффер «Очень странные дела».
Netflix показал первый трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
  • © Netflix

В видеоролике продемонстрированы заметно повзрослевшие герои сериала, открывшийся парк аттракционов Хоукинса, первый крупный торговый центр в городе — Starcourt и монстр, похожий на тех, с которыми персонажи сражались в предыдущих двух сезонах.

Ожидается, что премьера третьего сезона состоится на стриминговом сервисе 4 июля.

Первый сезон сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) вышел летом 2016 года. Действие в нём разворачиваются в начале 1980-х годов в вымышленном американском городе Хоукинс. Там при таинственных обстоятельствах исчезает школьник Уилл Байерс. В то же время из расположенной вблизи секретной правительственной лаборатории сбегает девочка, которая знает, куда он пропал.

Ранее Netflix выпустил минутный тизер третьего сезона американского фантастического сериала. В нём перечислялись названия всех восьми эпизодов. 

Подробнее — в материале RT.

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