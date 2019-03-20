Умер оперный певец Сергей Балашов

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В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
Умер оперный певец Сергей Балашов
  • ©Пресс-служба Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

Об этом сообщает Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

«Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко с глубоким прискорбием сообщает, что минувшей ночью скончался Сергей Балашов», — говорится на сайте театра.

Как указывается в заявлении, на протяжении почти двух десятков лет Балашов являлся не просто ведущим и высоко оценённым критикой певцом и любимцем публики, он относился к тому типу артистов, которых «в театре по праву считают незаменимыми».

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