Федосеева‐Шукшина назвала смерть Хуциева горем для всех кинематографистов

Актриса Лидия Федосеева‐Шукшина в беседе с телеканалом «360» назвала смерть режиссёра Марлена Хуциева горем для всех кинематографистов.

Она также отметила, что именно Хуциев привёл в большое кино Василия Шукшина, который на тот момент был студентом третьего курса режиссёрского факультета.

«Хуциев был его первый кинематографический учитель. Первая практика была в Одессе. Он без проб просто взял Василия Макаровича и был в восторге от того, что получился потрясающий актёр, о котором никто не знал», — напомнила Федосеева‐Шукшина. Речь идёт о фильме «Два Фёдора».

Также стало известно, что в память о Хуциеве в Музее Победы в Москве покажут его ленты. Увидеть работы режиссёра можно с 21 по 27 марта. Это «Два Фёдора» и «Застава Ильича», передаёт НСН со ссылкой на пресс-службу музея.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Хуциевым пройдёт 21 марта.