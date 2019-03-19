Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Валерия Леонтьева с 70-летием.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава Белоруссии отметил, что певец занимает особое место в истории современного искусства, покоряя свою публику «неповторимой манерой исполнения».

«Вас по праву называют одним из самых известных эстрадных исполнителей нашего времени, который занимает особое место в истории современного искусства», — отметил Лукашенко.

По мнению главы страны, творчество Леонтьева будет и дальше не только дарить людям радость и вдохновение, но и содействовать укреплению дружбы между Белоруссией и Россией.