Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с юбилеем

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Валерия Леонтьева с 70-летием.
Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с юбилеем
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава Белоруссии отметил, что певец занимает особое место в истории современного искусства, покоряя свою публику «неповторимой манерой исполнения».

«Вас по праву называют одним из самых известных эстрадных исполнителей нашего времени, который занимает особое место в истории современного искусства», — отметил Лукашенко.

По мнению главы страны, творчество Леонтьева будет и дальше не только дарить людям радость и вдохновение, но и содействовать укреплению дружбы между Белоруссией и Россией.

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