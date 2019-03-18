«Город зимы» на ВДНХ принял около миллиона гостей

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«Город зимы» на ВДНХ, работавший с 30 ноября 2018 года по 10 марта 2019 года, принял около миллиона человек, сообщает «Вечерняя Москва».
«Город зимы» на ВДНХ принял около миллиона гостей
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

На территории работали два катка, тюбинговая горка и трасса для детских снегоходов. Там также можно было поиграть в кёрлинг и снежки.

«Все площадки «Города зимы» за 101 день их работы посетили около одного миллиона человек, а ВДНХ в целом за этот же период — больше семи миллионов», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина, которую цитирует портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь территории составляла 34 тыс. кв. м.

Ранее m24 сообщало, что павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более трёх тысяч человек с 2 по 8 января.

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