В Крыму прокомментировали высказывание Макаревича о фанатах и Крыме

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о фанатах, радующихся присоединению Крыма к России.

«Я очень ценю творчество Макаревича — его песни, очень тонкие, затрагивающие душевные струны, стихи. Удивительно, что человек, обладающий таким талантом, не может приехать в Крым, увидеть своими глазами, что здесь происходит и понять, что происходило пять лет назад», — сообщил Иоффе.

Он отметил, что Макаревич бывал на полуострове в 1970-х годах и должен помнить, что Крым никогда не был украинским.

Ранее основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Макаревича.