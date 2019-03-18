Вадим Самойлов оценил высказывание Макаревича о фанатах и Крыме

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с ФАН прокомментировал заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о фанатах, радующихся присоединению Крыма к России.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так *** (плохо. — RT) выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — написал Макаревич в Facebook.

По мнению Самойлова, подобные заявления музыканта являются «кривлянием» и «ёрничаньем».

«Что касается этого кривляния... Ёрничать над поклонниками, что они под эти слова просят с ним сфотографироваться, — я считаю, что это капризы артиста», — сказал Самойлов.

Он добавил, что, по его мнению, музыканты работают «для того, чтобы люди стали добрее и лучше, поэтому так относиться к публике», с его точки зрения, нельзя.

Ранее Макаревич заявил, что Россия могла «купить» Крым у Украины.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал музыканта Андрея Макаревича не относиться к крымчанам как к товару. По словам Иоффе, заявление Макаревича «полностью показывает его коммерческое отношение к жизни».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.