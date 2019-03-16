«Яндекс» приступил к тестированию социальной сети «Аура»
- РИА Новости
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«Яндекс.Аура» — это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий «Яндекса» находит новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением», — говорится в заявлении.
Согласно информации на промостранице сервиса, «Яндекс. Аура» поможет знакомиться людям с похожими увлечениями и взглядами на жизнь.
В рамках сервиса возможно будет также вступать в сообщества, обмениваться впечатлениями и делиться советами, в том числе в личной переписке.
Кроме того, у пользователей соцсети будет возможность самостоятельно ограничить категорию лиц, которые смогут читать опубликованные ими посты.
В компании уточнили, что сроки официального запуска сервиса пока неизвестны.
Ранее в социальной сети Instagram сообщили о восстановлении работы после сбоя.