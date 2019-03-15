Синоптики рассказали о погоде в выходные дни в Москве и области

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ждать москвичам и гостям столицы в эти выходные.

«На подходе тёплый фронт с запада. Он будет влиять на погоду в выходные дни и в понедельник. Сегодня ночью -3...-1 °С. В субботу днём 0...+2 °С, местами до +5 °С. Ветер юго-восточный, порывистый, до 11 м/с. Завтра и послезавтра ветер может достигать 20 м/с. В ночь на воскресенье 0 °С, по области -1...+1 °С. Днём в воскресенье +3...+5 °С, по области до +6 °С. Погода будет облачной, с прояснениями. Возможны слабые осадки», — сказал Цыганков.

Синоптик отметил, что во вторник и среду на следующей неделе погода «слегка изменится, давление начнёт потихоньку расти».

«В понедельник переменная облачность, возможны небольшие осадки. Ночью около 0 °С, по области -1...+1 °С. Днём ещё теплее, +5...+7 °С. Во вторник днём +3...+8 °С, ночью -2...+3 °С. В среду погода будет идентична вторнику, а в четверг днём ожидается +4...+9 °С», — добавил он.

Ранее глава Росгидромета сообщил, что климатическая весна в Москве наступит раньше обычного срока.