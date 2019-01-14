Синоптики предупредили о ветре до 15 м/с в Москве 15 января

В столичном регионе во вторник, 15 января, ожидается ветер с порывами до 15 м/с, сообщает m24 со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозу, ветер будет южный и юго-восточный.

Ночью пойдёт снег, местами возможна метель, на дорогах — гололедица. Температура воздуха в Москве составит -1...-3 °С, по области — 0...-5 °С.

В дневное время будет облачно с прояснениями, небольшие осадки. В Москве ожидается -1...+1 °С, к вечеру до -5 °С. В области прогнозируется +1...-4 °С, вечером до -7 °С.

Ранее сообщалось, что со среды, 16 января, в столице ожидается понижение температуры.