Paramount Pictures начала работу над продолжением фильма «Поездка в Америку»

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Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над продолжением фильма «Поездка в Америку» (1988) с Эдди Мёрфи в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Paramount Pictures начала работу над продолжением фильма «Поездка в Америку»
  • © Reuters

Отмечается, что режиссёром картины станет Крэйг Брюер, известный в том числе по сериалу «Империя». 

Как утверждает портал, принц вымышленной африканской страны Замунды Аким (Эдди Мёрфи), как и в первой части фильма, отправится в США, но в этот раз он совершит путешествие, чтобы разыскать пропавшего наследника.

Ранее СМИ передавали, что американская кинокомпания Sony начала работу над продолжением фантастического фильма «Веном» с британским актёром Томом Харди в главной роли.

Также ФАН передавало, что российский режиссёр Кирилл Серебренников удостоен премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» как лучший режиссёр 2018 года за фильм «Лето».

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