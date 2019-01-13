Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над продолжением фильма «Поездка в Америку» (1988) с Эдди Мёрфи в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что режиссёром картины станет Крэйг Брюер, известный в том числе по сериалу «Империя».

Как утверждает портал, принц вымышленной африканской страны Замунды Аким (Эдди Мёрфи), как и в первой части фильма, отправится в США, но в этот раз он совершит путешествие, чтобы разыскать пропавшего наследника.

Ранее СМИ передавали, что американская кинокомпания Sony начала работу над продолжением фантастического фильма «Веном» с британским актёром Томом Харди в главной роли.

Также ФАН передавало, что российский режиссёр Кирилл Серебренников удостоен премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» как лучший режиссёр 2018 года за фильм «Лето».