В Москве умер актёр Евгений Радомысленский
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Об этом сообщается на сайте Института современного искусства (ИСИ), где артист преподавал в течение 25 лет.
«Институт современного искусства с прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой театрального искусства, заслуженного деятеля искусств, профессора, легендарного Евгения Вениаминовича Радомысленского», — говорится в тексте.
В ИСИ также выразили соболезнования родным и близким Радомысленского.
Прощание с актёром состоится 15 января в 11:00 во Дворце культуры имени Горбунова. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Ранее НСН передавала, что заслуженная артистка России Наталья Корчагина скончалась на 71-м году жизни.