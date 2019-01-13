В Москве умер актёр Евгений Радомысленский

В Москве на 84-м году жизни скончался советский и российский театральный актёр, режиссёр и педагог Евгений Радомысленский.

Об этом сообщается на сайте Института современного искусства (ИСИ), где артист преподавал в течение 25 лет.

«Институт современного искусства с прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой театрального искусства, заслуженного деятеля искусств, профессора, легендарного Евгения Вениаминовича Радомысленского», — говорится в тексте.

В ИСИ также выразили соболезнования родным и близким Радомысленского.

Прощание с актёром состоится 15 января в 11:00 во Дворце культуры имени Горбунова. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Ранее НСН передавала, что заслуженная артистка России Наталья Корчагина скончалась на 71-м году жизни.