В Симферополе установят мемориальную доску в честь режиссёра Анатолия Новикова

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В Симферополе планируют установить мемориальную доску в честь режиссёра, руководителя Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, народного артиста Украины Анатолия Новикова. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Симферополе установят мемориальную доску в честь режиссёра Анатолия Новикова
  • РИА Новости

Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по увековечиванию памяти лиц и исторических событий на территории крымской столицы.

Творческий путь Новиков начал артистом в 1945 году. В Симферополь приехал в 1972-м уже опытным режиссёром, возглавлявшим ранее театры в Липецке, Брянске, Перми. Он поставил более 150 спектаклей, большинство — в Крыму. Новиков скончался в январе 2017 года.

Ранее издание Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге планируют установить памятник поэту, журналисту, военному корреспонденту Михаилу Дудину.

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