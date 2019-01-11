Первый международный зрительский фестиваль состоится в конце января в Москве

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Первый международный зрительский фестиваль, который проводится «Москино» и журналом «Искусство кино», состоится с 24 по 31 января в Москве, сообщает m24.
Первый международный зрительский фестиваль состоится в конце января в Москве
  • РИА Новости

Программа включает более 20 авторских картин отечественных и зарубежных режиссёров.

«Задача фестиваля — познакомить московского зрителя с новинками и выдающимися работами представителей мирового авторского кинематографа», — заявила генеральный директор сети «Москино» Светлана Максимченко.

В частности, запланированы премьерные показы лент «Айка» Сергея Дворцевого и «Лабиринты прошлого» Асгара Фархади.

Кроме того, можно будет увидеть фильмы «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды и «Война Анны» Алексея Федорченко, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее Newinform сообщало о Неделе французского кино в Великом Новгороде.

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