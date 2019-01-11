Первый международный зрительский фестиваль состоится в конце января в Москве

Первый международный зрительский фестиваль, который проводится «Москино» и журналом «Искусство кино», состоится с 24 по 31 января в Москве, сообщает m24.

РИА Новости

Программа включает более 20 авторских картин отечественных и зарубежных режиссёров. «Задача фестиваля — познакомить московского зрителя с новинками и выдающимися работами представителей мирового авторского кинематографа», — заявила генеральный директор сети «Москино» Светлана Максимченко. В частности, запланированы премьерные показы лент «Айка» Сергея Дворцевого и «Лабиринты прошлого» Асгара Фархади. Кроме того, можно будет увидеть фильмы «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды и «Война Анны» Алексея Федорченко, передаёт портал мэра и правительства. Ранее Newinform сообщало о Неделе французского кино в Великом Новгороде.