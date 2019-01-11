Московский зоопарк получил более 1000 не распроданных новогодних ёлок

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Московский зоопарк начал приём деревьев, не распроданных после закрытия городских ёлочных базаров, сообщает портал мэра и правительства.
Московский зоопарк получил более 1000 не распроданных новогодних ёлок
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Их используют для обогащения среды обитания животных, а также в качестве дополнительного декора в вольерах.

Некоторые обитатели, в том числе азиатские слоны, полярные медведи и винторогие козлы, употребляют в пищу еловые ветки, кору и хвою.

«В этом году мы получили рекордное количество елей от столичных предпринимателей — более 1000 штук. Причём число желающих отдать новогодние деревья в дар обитателям Московского зоопарка день ото дня только растёт», — заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Зоопарк принимает деревья только от компаний, передаёт m24. Ёлки, использовавшиеся для декора, не подходят, поскольку они представляют опасность для животных. На ветках могут сохраниться остатки мишуры, гирлянд и других украшений. Как уточняет ФБА «Экономика сегодня», после долгого нахождения в помещении деревья теряют аромат и привлекательность.

Ранее в Московском зоопарке заявили о рождении более 800 детёнышей в 2018 году.

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