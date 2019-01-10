Хабаровский край одним из первых примет участие в Театральном марафоне

Хабаровский край одним из первых будет участвовать в Театральном марафоне.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

«Театральный марафон — это, проще говоря, культурная эстафета, которая стартует во Владивостоке», — заявила глава литературно-драматической части Хабаровского краевого театра драмы Галина Родэз.

Она пояснила, что театры крупных городов по очереди будут гастролировать в соседних регионах: коллектив из Владивостока приедет в Хабаровск, хабаровский театр — в Южно-Сахалинск, те — в следующий город, и так до Калининграда.

В марафоне участвуют 85 регионов.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о спектакле «Спящая красавица» в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац.