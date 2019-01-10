Лукьяненко рассказал о завершении серии книг о «Дозорах»

Писатель Сергей Лукьяненко начал работу над книгой из серии «Дозоров», которая, по его словам, станет заключительной в цикле романов об Антоне Городецком.

«Не хочу раскрывать детали раньше времени, но это действительно будет финальная книга цикла. Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории», — сказал Лукьяненко в беседе с газетой «Известия».

Он уточнил, что в настоящее время работает над другим произведением и планирует вернуться к «Дозору» не раньше начала весны.

«Я не говорю, что Антон Городецкий умрёт, но это точно будет финал. Я закрою тему с «Дозорами» навсегда», — подчеркнул писатель.

Ранее Лукьяненко в беседе с kp.ru рассказал о своём новом романе «Кайноzой» — продолжении книги «Кваzи».