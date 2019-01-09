Для Московского планетария разработали мобильное приложение

У Московского планетария будет мобильное приложение. В настоящее время оно тестируется, сообщает портал мэра и правительства.

Программа станет доступной для скачивания на русском и английском языках в начале марта. Она позволит спланировать визит в планетарий, изучить расписание выставок, лекций и кинопоказов, а также купить билет.

«В этом году Московский планетарий отмечает юбилей. 5 ноября старейшему в России и одному из самых больших в мире планетариев исполнится 90 лет», — заявили в пресс-службе музея.

Пользователи также смогут посмотреть в приложении календарь астрономических событий и «посетить» виртуальную библиотеку, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что Московский планетарий в 2018 году посетили более 1 млн человек.