Синоптики предупредили о гололёде и метели в Ленинградской области

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ленинградской области, сообщает kp.ru.
Синоптики предупредили о гололёде и метели в Ленинградской области
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Сложная обстановка будет наблюдаться на дорогах Ленинградской области с 10 по 12 января. В пятницу, 11 января, регион накроет сильная метель», — заявили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В четверг, 10 января, автомобилистам советуют проявлять внимательность из-за гололёда, а в пятницу, 11 января, ожидается сильный снег, метель со скоростью 15—17 м/с.

Также в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напомнили, что выходить на лёд по-прежнему опасно. Запрет действует до 15 января, напоминают «Невские новости».

Ранее сообщалось о сильном снегопаде в Ленинградской области 9 января.

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