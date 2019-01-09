Синоптики предупредили о гололёде и метели в Ленинградской области

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ленинградской области, сообщает kp.ru.

«Сложная обстановка будет наблюдаться на дорогах Ленинградской области с 10 по 12 января. В пятницу, 11 января, регион накроет сильная метель», — заявили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В четверг, 10 января, автомобилистам советуют проявлять внимательность из-за гололёда, а в пятницу, 11 января, ожидается сильный снег, метель со скоростью 15—17 м/с.

Также в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напомнили, что выходить на лёд по-прежнему опасно. Запрет действует до 15 января, напоминают «Невские новости».

Ранее сообщалось о сильном снегопаде в Ленинградской области 9 января.