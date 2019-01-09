Синоптики спрогнозировали потепление в Москве с 13 января

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 13 января в Москве ожидается потепление.

Об этом сообщает ТАСС.

«Относительно холодная погода в Москве в воскресенье сменится резким потеплением. Это связано с тем, что с выходных «дирижировать» погодой будет циклон, который перемещается к нам из Северной Атлантики», — сказал он.

По его словам, в ночь на 13 января температура воздуха опустится до -11 °С, но уже днём термометры будут показывать -6...-1 °С. При этом 14 января в столице будет -6...-1 °С, а днём — в районе 0 °С.

Ранее m24 передавало, что в ночь на 9 января в Москве ожидается до -16 °С.