Победитель конкурса «Доброволец России» рассказал о проекте этномузея под открытым небом

Победитель конкурса «Доброволец России» Заурбек Цаллагов в беседе с Nation News рассказал о проекте этномузея под открытым небом в селе Унал (Северная Осетия — Алания).

«Воссоздать фамильную башню Цаллаговых изначально было мечтой моего деда. Именно он начал эту работу. А мне захотелось не просто её продолжить, а создать в родном крае целый этнографический музей под открытым небом», — заявил он.

По словам Цаллагова, по профессии он архитектор-дизайнер, поэтому решил применить навыки, полученные во время учёбы, на практике.

Он также отметил, что под проект выстроили целую систему управления. Если в конце лета в создании этномузея участвовали более 300 человек, то теперь более 500.

«Все эти башни мы замкнём в кольцо, и получится старинный замок, попав внутрь которого, вы очутитесь в средневековой Алании и увидите, как жили и работали осетины в те времена», — сообщил Цаллагов.

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