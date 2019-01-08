Собянин поздравил Марину Неёлову с днём рождения

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку РСФСР Марину Неёлову с днём рождения.
Собянин поздравил Марину Неёлову с днём рождения
  • © Ekaterina Tsvetkova
  • globallookpress.com

Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства.

«Актриса огромного таланта и обаяния, вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Ваши блистательные и незабываемые работы в театре и кино полюбились миллионам зрителей в нашей стране и за рубежом», — отметил Собянин.

Неёлова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. В труппе театра «Современник» состоит с 1974 года. В настоящее время занята в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад», «Крутой маршрут», «Играем… Шиллера!», «Шинель», «Осенняя соната» и «Дама».

В числе самых известных фильмов — «Монолог», «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева», «Дорогая Елена Сергеевна».

Неёлова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почёта, премией Москвы в области литературы и искусства, напоминает m24.

В конце декабря глава Мордовии Владимир Волков поздравил актёра Жерара Депардье с юбилеем.

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