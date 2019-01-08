Режиссёр Юрий Кушнерёв скончался на 82-м роду жизни

Советский и российский режиссёр, а также продюсер Юрий Кушнерёв скончался на 82-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу режиссёра Маргариту Кушнерёву.

«Юрий Сергеевич скончался 6 января, прощание с ним пройдёт 10 января в ЦКБ, по поводу похорон мы ещё не решили», — сказала она.

Жена продюсера добавила, что он умер в больнице. Врачи сказали ей, что причиной смерти стал оторвавшийся лёгочный тромб.

Больше всего Кушнерёв известен зрителям по своей режиссёрской работе в фильмах «Мой любимый клоун» и «Комедия давно минувших дней».