Режиссёр Юрий Кушнерёв скончался на 82-м роду жизни
- © kino-teatr.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу режиссёра Маргариту Кушнерёву.
«Юрий Сергеевич скончался 6 января, прощание с ним пройдёт 10 января в ЦКБ, по поводу похорон мы ещё не решили», — сказала она.
Жена продюсера добавила, что он умер в больнице. Врачи сказали ей, что причиной смерти стал оторвавшийся лёгочный тромб.
Больше всего Кушнерёв известен зрителям по своей режиссёрской работе в фильмах «Мой любимый клоун» и «Комедия давно минувших дней».