Писатель Николай Лисовой умер на 73-м году жизни

Писатель и учёный Николай Лисовой скончался в ночь на 7 января на 73-м году жизни.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов.

«В Рождественскую ночь на 73-м году жизни умер писатель и учёный Николай Николаевич Лисовой. Поэт, философ и историк церкви, автор многих телевизионных фильмов, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, член Союза писателей России, один из авторов «Православной энциклопедии», — написал он.

Иванов указал, что отпевание пройдёт 10 января в 11:00 мск в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.