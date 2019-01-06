В Москве на Рождество ожидается до -17°С

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В Москве 7 января ожидается до -17°С. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
В Москве на Рождество ожидается до -17°С
  • РИА Новости

«Температура будет понижаться, в Москве будет -15°С...-17°С, в Подмосковье от -13°С до -18°С, а местами при устойчивых прояснениях, в основном это коснётся восточных районов Подмосковья, до -19°С...-24°С», — сообщили в «Фобос».

Днём в Москве ожидается -9°С...-11°С, в Подмосковье -7°С...-12°С, местами до -15°С.

Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 1—6 м/c.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала самые популярные направления в новогодние каникулы.

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