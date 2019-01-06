В Китае на видео попал снежный барс

В Китае с помощью инфракрасных камер удалось снять на видео снежного барса.

Об этом информирует CGTN.

Отмечается, что снежный барс был замечен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

В октябре 2018 года ФАН сообщало со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии России, что в ареале обитания снежного барса были созданы особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения.

Это Сайлюгемский национальный парк, Алтайский и Саяно-Шушенский заповедники, Тункинский национальный парк, заповедники Катунский и «Убсунурская котловина» заказник «Позарым».