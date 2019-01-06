В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2

В Перу в провинции Пурус на границе с Бразилией сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Институт геофизики Перу. Подземные толчки произошли в 22:25 мск. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 598 километров. Ранее в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8.