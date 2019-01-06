В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2

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В Перу в провинции Пурус на границе с Бразилией сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2. 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Институт геофизики Перу.

Подземные толчки произошли в 22:25 мск.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 598 километров.

Ранее в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8.

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