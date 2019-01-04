Умер литературовед Борис Аверин

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В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин. Об этом сообщил писатель Андрей Аствацатуров.
Умер литературовед Борис Аверин
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«Сегодня скончался Борис Валентинович Аверин — замечательный учёный, блестящий лектор, специалист по Серебряному веку, добрый, сердечный человек», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Аверин родился в 1942 году. Он был профессором кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ. Также он занимался исследованиями творчества Владимира Набокова и истории Петергофа.

В конце декабря израильский писатель Амос Оз умер на 80-м году жизни.

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