Умер литературовед Борис Аверин

В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин. Об этом сообщил писатель Андрей Аствацатуров.

«Сегодня скончался Борис Валентинович Аверин — замечательный учёный, блестящий лектор, специалист по Серебряному веку, добрый, сердечный человек», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Аверин родился в 1942 году. Он был профессором кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ. Также он занимался исследованиями творчества Владимира Набокова и истории Петергофа.

В конце декабря израильский писатель Амос Оз умер на 80-м году жизни.