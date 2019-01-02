Эксперт прокомментировал прекращение работы WhatsApp на некоторых телефонах

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах.

«Это обычная история, когда те или иные продукты перестают поддерживаться на старых моделях телефонов или операционных системах. Это происходит потому, что под каждый телефон необходимо проводить свои тесты. В какой-то момент времени наступает тот порог, когда операционной системой пользуются небольшое количество людей, и с точки зрения затрат это становится невыгодно», — сказал он.

По словам эксперта, многие крупные компании делают для себя определённые выводы и считают, что некоторые модели телефонов и операционные системы можно не поддерживать.

«Так или иначе люди обновляют свою технику. Разработчики не хотят тратить ресурсы на старое, предпочитая тратить их на новое, поэтому и перестают поддерживать. Это обычная практика», — заключил Зыков.

В ближайшее время мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах. С 31 декабря 2018 года пользователи с операционной системой Nokia S40 не могут создавать новые аккаунты.