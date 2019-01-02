Эксперт прокомментировал прекращение работы WhatsApp на некоторых телефонах

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Анна Лушникова
Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах.
Эксперт прокомментировал прекращение работы WhatsApp на некоторых телефонах
  • Reuters

«Это обычная история, когда те или иные продукты перестают поддерживаться на старых моделях телефонов или операционных системах. Это происходит потому, что под каждый телефон необходимо проводить свои тесты. В какой-то момент времени наступает тот порог, когда операционной системой пользуются небольшое количество людей, и с точки зрения затрат это становится невыгодно», — сказал он.

По словам эксперта, многие крупные компании делают для себя определённые выводы и считают, что некоторые модели телефонов и операционные системы можно не поддерживать.

«Так или иначе люди обновляют свою технику. Разработчики не хотят тратить ресурсы на старое, предпочитая тратить их на новое, поэтому и перестают поддерживать. Это обычная практика», — заключил Зыков.

В ближайшее время мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах. С 31 декабря 2018 года пользователи с операционной системой Nokia S40 не могут создавать новые аккаунты.

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