WWF сообщил о сокращении численности диких животных на 60%
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Отмечается, что выводы сделаны на основе анализа данных о состоянии 16 704 популяций 4005 видов позвоночных за период с 1970 по 2014 год.
«Последние данные по Living Planet Index свидетельствуют о поразительном сокращении популяций диких животных — падение на 60% за какие-то 40 лет», — заявил гендиректор WWF International Марко Ламбертини.
Он назвал это мрачным сигналом и главным показателем давления, которое человек оказывает на планету.
Наибольший спад (89%) зафиксирован в тропиках Южной и Центральной Америки, свидетельствуют данные исследования. Критически уменьшилась и численность представителей пресноводных видов (83%).
В докладе подчёркивается, что пагубное влияние человека на природу ещё можно остановить. В этом плане особенно важным станет 2020 год, когда лидерам стран предстоит оценить прогресс по трём ключевым глобальным договорам — Целям в области устойчивого развития, Парижскому соглашению и Конвенции о биологическом разнообразии.
Ранее в Кении умер последний самец северного белого носорога.
WWF прогнозировал, что две трети диких животных вымрут к 2020 году.