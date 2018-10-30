WWF сообщил о сокращении численности диких животных на 60%

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За последние 40 лет планета потеряла 60% млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных, говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF).
WWF сообщил о сокращении численности диких животных на 60%
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  • globallookpress.com

Отмечается, что выводы сделаны на основе анализа данных о состоянии 16 704 популяций 4005 видов позвоночных за период с 1970 по 2014 год.

«Последние данные по Living Planet Index свидетельствуют о поразительном сокращении популяций диких животных — падение на 60% за какие-то 40 лет», — заявил гендиректор WWF International Марко Ламбертини.

Он назвал это мрачным сигналом и главным показателем давления, которое человек оказывает на планету.

Наибольший спад (89%) зафиксирован в тропиках Южной и Центральной Америки, свидетельствуют данные исследования. Критически уменьшилась и численность представителей пресноводных видов (83%).

В докладе подчёркивается, что пагубное влияние человека на природу ещё можно остановить. В этом плане особенно важным станет 2020 год, когда лидерам стран предстоит оценить прогресс по трём ключевым глобальным договорам — Целям в области устойчивого развития, Парижскому соглашению и Конвенции о биологическом разнообразии.

Ранее в Кении умер последний самец северного белого носорога

WWF прогнозировал, что две трети диких животных вымрут к 2020 году.

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