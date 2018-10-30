На Северных Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
«На вулкане Эбеко утром во вторник произошёл пепловый выброс на высоту до 3 км, шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км от вулкана», — заявили в спасательном ведомстве.
Отмечается, что в Северо-Курильске пеплопада не зафиксировано.
В спасательном ведомстве добавили, что угрозы населению нет.
В августе вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 км.