На Северных Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

На острове Парамушир (Северные Курилы) вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до трёх километров над уровнем моря.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко утром во вторник произошёл пепловый выброс на высоту до 3 км, шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км от вулкана», — заявили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что в Северо-Курильске пеплопада не зафиксировано.

В спасательном ведомстве добавили, что угрозы населению нет.

В августе вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 км.