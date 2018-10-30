У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

Возле берегов филиппинского острова Минданао зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 80 км к северо-востоку от города Бислиг. По интенсивности сотрясений подземные толчки оцениваются как «очень сильные». Ранее у побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,1.