У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6
Возле берегов филиппинского острова Минданао зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения находился в 80 км к северо-востоку от города Бислиг.
По интенсивности сотрясений подземные толчки оцениваются как «очень сильные».
Ранее у побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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