В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах России на ближайшую неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в стране в ближайшую неделю.

Об этом сообщает «Российская газета».

По прогнозу, с понедельника по среду в Москве ожидается 0...+4 °C днём, -2...-7 °C ночью. Местами будет снег. Возможно образование временного снежного покрова, гололедицы. В начале ноября потеплеет до 0...+5 °C в дневное время и до -1...-6 °C в ночное.

В Мурманской области ожидается мокрый снег, температура воздуха составит до -5 °C. Снежная погода будет и в Архангельской области. Днём -4...+1 °C. В Вологодской области пройдёт мокрый снег, -3...+2 °C.

В понедельник в Краснодарском крае осадков не ожидается, будет ветер с порывами до 13—18 м/с. Температура — до +19 °C. На Черноморском побережье — до +24 °C. В Крыму потеплеет до +20 °C.

На Урале в ночное время будут преимущественно небольшие заморозки до -3 °C, днём не выше +5 °C (в Челябинской области — до +10 °C). На Таймыре прогнозируют сильный снег, метель, штормовой ветер до 25 м/с. В Иркутской области будет до +10 °C, на западе и юге — до +15 °C.

В Якутии продолжится снег, днём ожидается -4...-9 °C, на севере — до -18 °C, на западе — +1...+6 °C. В Магаданской области обещают небольшой дождь со снегом, -1...+4 °C. В Хабаровском крае в дневное время прогнозируется +5 °C.

Около +10 °C обещают на Сахалине и Курильских островах, также ожидаются дожди.