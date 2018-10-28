Джонни Депп не появится в новой части «Пиратов Карибского моря»

Исполнитель роли Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря» Джонни Депп не будет задействован в проекте после его перезапуска. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на одного из создателей картины, сценариста Стюарта Битти.

Как отмечается, компания Disney планирует кардинально изменить облик фильма из-за низких кассовых сборов предыдущей части франшизы. Битти добавил, что над продолжением «Пиратов Карибского моря» будет работать новая команда сценаристов. Ранее сообщалось, что компания Disney ведёт переговоры по перезапуску серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря» со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником, которые работали над картинами «Дэдпул» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд».