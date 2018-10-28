Джонни Депп не появится в новой части «Пиратов Карибского моря»
Как отмечается, компания Disney планирует кардинально изменить облик фильма из-за низких кассовых сборов предыдущей части франшизы.
Битти добавил, что над продолжением «Пиратов Карибского моря» будет работать новая команда сценаристов.
Ранее сообщалось, что компания Disney ведёт переговоры по перезапуску серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря» со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником, которые работали над картинами «Дэдпул» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд».