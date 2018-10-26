На реабилитацию рек в Подмосковье планируют направить 4 млрд рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о программе по реабилитации рек, сообщает телеканал «360».

«Большая программа начинается, в том числе в рамках национальных проектов президента. Четыре миллиарда рублей мы впервые выделяем на эту работу — и федеральные деньги, и наши, примерно 50 на 50», — заявил он.

Как напомнил Воробьёв, в регионе около двух тысяч средних и малых рек.

По его словам, комплексная работа по реабилитации рек ведётся и в следующие пять лет будет продолжаться.

Ранее Nation News сообщало, что в Ленобласти рассказали о законопроекте по борьбе с борщевиком.