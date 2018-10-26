Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью актёра Николая Караченцова.

«Это огромная, невосполнимая потеря для родных и близких, для «Ленкома», для российской культуры. Николаю Караченцову были подвластны все жанры театрального и киноискусства — от комедии до драмы, от трагедии до мюзикла и рок-оперы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Медведев отметил, что герои актёра — это личности, а не просто «образы», они неповторимы.

Премьер заключил, что Караченцов «навсегда останется в фильмах, телеспектаклях, песнях».

Николай Караченцов умер 26 октября в возрасте 73 лет.