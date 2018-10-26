Московский зоопарк перейдёт на зимнее расписание с ноября

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Московский зоопарк планирует перейти на зимнее расписание с ноября, сообщает портал мэра и правительства.
Московский зоопарк перейдёт на зимнее расписание с ноября
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Рабочий день сократится на час в связи с уменьшением светового дня и тем, что многие обитатели уходят в зимнюю спячку.

Таким образом, с 1 ноября до 28 февраля зоосад будет открыт с 09:00 до 17:00, кассы — с 09:00 до 16:00.

В течение холодного сезона можно посетить павильоны и внутренние вольеры. В вольерах с выходом на улицу останутся те, кому не страшны холода: белые медведи, морские котики и морские львы, волки, лисы, песцы, амурские тигры, овцебыки и другие.

В тёплые вольеры перебрались, в частности, птенцы кафрского рогатого ворона и гвинейские турако, передаёт m24.

Как уточняет ФБА «Экономика сегодня», к зимнему сну готовятся бурые и гималайские медведи, енотовидные собаки, сурки, тушканчики.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк построят новый вход.

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