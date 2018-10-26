Мацуев назвал смерть Темирканова огромной утратой

Пианист Денис Мацуев назвал смерть главного дирижёра симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Бориса Темирканова огромной утратой.

«Очень культурный, искренний, интеллигентный человек, как и все люди с Кавказа. Его уход — это большая потеря», — заявил он в беседе с НСН.

Со своей стороны, оперный певец, президент Фонда имени Чайковского Дмитрий Галихин в беседе с радио Sputnik сказал, что Темирканов представлял эпическую школу, наследие отечественной классической музыки.

«Безусловно, его смерть — невосполнимая потеря. Темирканов был некой постоянной величиной, которая позволяет нам ориентироваться. Есть ориентиры нашего классического искусства. Темирканов был именно таким ориентиром», — добавил он.

Борис Темирканов — брат художественного руководителя и главного дирижёра Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова.

Он является автором первых сочинений для кабардинской гармоники в сопровождении симфонического оркестра.