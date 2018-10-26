«Союзмультфильм» представит в Риме новый фильм и выставку

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«Союзмультфильм» в рамках фестиваля «Русские сезоны 2018» представит в Риме выставку об истории создания серии «Ну, погоди!» и покажет новый фильм «Гофманиада». Об этом RT сообщили в пресс-службе студии.
«Союзмультфильм» представит в Риме новый фильм и выставку
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Отмечается, что 27-28 октября в кинотеатре «Синема» на Вилле Боргезе в Риме пройдут показы мультфильмов студии, а также развлекательно-образовательные программы для детей с участием персонажей из мультфильмов.

Кроме того, будут организованы выставка эскизов и рабочих материалов к «Ну, Погоди!» и закрытый показ нового полнометражного кукольного фильма «Гофманиада». Этот фильм снят по мотивам личных дневников и сказок немецкого писателя Эрнста Гофмана. 

Отмечается, что с 10:00 до 17:00 в большом зале будут демонстрироваться блоки мультфильмов студии разных лет.

В «Союзмультфильме» рассказали, что на территории виллы будут работать фотозоны с ростовыми куклами известных персонажей мультфильмов.

В студии подчеркнули, что дети смогут поучаствовать в мастер-классах по рисованию, а также получить памятный подарок. 

«28 октября в большом зале и фойе Casa del Cinema пройдёт презентация фильма «Гофманиада». Гости увидят оригинальных кукол со съёмок картины, встретятся с режиссёром Станиславом Соколовым и представителями творческой группы», — отметили в студии. 

Ранее сообщалось о выходе новой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино».

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