«Союзмультфильм» представит в Риме новый фильм и выставку

«Союзмультфильм» в рамках фестиваля «Русские сезоны 2018» представит в Риме выставку об истории создания серии «Ну, погоди!» и покажет новый фильм «Гофманиада». Об этом RT сообщили в пресс-службе студии.

Отмечается, что 27-28 октября в кинотеатре «Синема» на Вилле Боргезе в Риме пройдут показы мультфильмов студии, а также развлекательно-образовательные программы для детей с участием персонажей из мультфильмов.

Кроме того, будут организованы выставка эскизов и рабочих материалов к «Ну, Погоди!» и закрытый показ нового полнометражного кукольного фильма «Гофманиада». Этот фильм снят по мотивам личных дневников и сказок немецкого писателя Эрнста Гофмана.

Отмечается, что с 10:00 до 17:00 в большом зале будут демонстрироваться блоки мультфильмов студии разных лет.

В «Союзмультфильме» рассказали, что на территории виллы будут работать фотозоны с ростовыми куклами известных персонажей мультфильмов.

В студии подчеркнули, что дети смогут поучаствовать в мастер-классах по рисованию, а также получить памятный подарок.

«28 октября в большом зале и фойе Casa del Cinema пройдёт презентация фильма «Гофманиада». Гости увидят оригинальных кукол со съёмок картины, встретятся с режиссёром Станиславом Соколовым и представителями творческой группы», — отметили в студии.

Ранее сообщалось о выходе новой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино».