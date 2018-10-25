Названы самые популярные маршруты портала «Узнай Москву»

В пресс-службе правительства Москвы назвали самые популярные маршруты портала «Узнай Москву».

С марта по октябрь 2018 года сервисом воспользовались более миллиона человек. Эти месяцы считаются наиболее благоприятными для пешеходных экскурсий.

Наибольший интерес вызвал маршрут «Покажи Москву» — его изучили около трети пользователей. Прогулка охватывает 10 достопримечательностей в историческом центре, в том числе Сретенский монастырь, МХТ имени Чехова, Большой театр.

Второе место занимает маршрут «Китай-город: московский Сити», третье — маршрут «Московский модерн».

В рейтинге музеев и достопримечательностей лидируют смотровая площадка «Москвы-Сити», музей современного искусства «Гараж» и Музей Московского метрополитена, передаёт m24.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о вечерних экскурсиях в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».