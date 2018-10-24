В МАММ открылась выставка Виктора Пивоварова

В среду, 24 октября, в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка «Московский альбом». На ней будут показаны работы одного из основателей «московского романтического концептуализма» Виктора Пивоварова.

«Название выставки «Московский альбом» объясняет основные принципы концептуалистского подхода. Форма альбома подразумевает обязательную «атрибуцию» рисунков, а традиционная московская уютная камерность и какая-то особенная, пронизанная юмором родственная атмосфера угадываются во всех без исключения сериях, вошедших в экспозицию, — будь то «Действующие лица» или «Флоренция», — объясняют в пресс-службе музея.

Сам художник подчёркивает, что попытался донести до зрителя «всеобщую энергию, которая объединяла московских художников и поэтов, создававших послевоенный московский миф».

Экспозицию составят новый живописный цикл художника «Москва, Москва!», альбом «Действующие лица», а также малоизвестные альбомы «Если» и «Флоренция».

Выставка продлится по 3 февраля 2019 года.