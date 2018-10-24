В МАММ открылась выставка Виктора Пивоварова

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В среду, 24 октября, в Мультимедиа Арт Музее открылась выставка «Московский альбом». На ней будут показаны работы одного из основателей «московского романтического концептуализма» Виктора Пивоварова.
В МАММ открылась выставка Виктора Пивоварова
  • © Виктор Пивоваров

«Название выставки «Московский альбом» объясняет основные принципы концептуалистского подхода. Форма альбома подразумевает обязательную «атрибуцию» рисунков, а традиционная московская уютная камерность и какая-то особенная, пронизанная юмором родственная атмосфера угадываются во всех без исключения сериях, вошедших в экспозицию, —  будь то «Действующие лица» или «Флоренция», — объясняют в пресс-службе музея.

Сам художник подчёркивает, что попытался донести до зрителя «всеобщую энергию, которая объединяла московских художников и поэтов, создававших послевоенный московский миф».

Экспозицию составят новый живописный цикл художника «Москва, Москва!», альбом «Действующие лица», а также малоизвестные альбомы «Если» и «Флоренция».

Выставка продлится по 3 февраля 2019 года.

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