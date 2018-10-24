В Samsung опровергли сообщения СМИ об иске к Ксении Собчак

Короткая ссылка
Южнокорейская компания Samsung опровергла информацию СМИ о том, что подала иск к телеведущей Ксении Собчак.
В Samsung опровергли сообщения СМИ об иске к Ксении Собчак

    Об этом РИА Новости сообщили в компании.

    «Все спекуляции на тему судебных исков и штрафов надуманные и не более чем слухи. До выяснения всех обстоятельств мы не комментируем материалы, распространяемые в интернете», — заявил представитель Samsung.

    Ранее ряд СМИ, в частности Daily Mirror, сообщил, что компания подала иск против телеведущей. Его причиной якобы стало то, что Собчак публично использовала iPhone, хотя, как пишут журналисты, она является амбассадором Samsung и согласно условиям контракта должна продвигать гаджеты южнокорейского бренда.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить