В Samsung опровергли сообщения СМИ об иске к Ксении Собчак

Южнокорейская компания Samsung опровергла информацию СМИ о том, что подала иск к телеведущей Ксении Собчак.

Об этом РИА Новости сообщили в компании.

«Все спекуляции на тему судебных исков и штрафов надуманные и не более чем слухи. До выяснения всех обстоятельств мы не комментируем материалы, распространяемые в интернете», — заявил представитель Samsung.

Ранее ряд СМИ, в частности Daily Mirror, сообщил, что компания подала иск против телеведущей. Его причиной якобы стало то, что Собчак публично использовала iPhone, хотя, как пишут журналисты, она является амбассадором Samsung и согласно условиям контракта должна продвигать гаджеты южнокорейского бренда.