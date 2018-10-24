Слава Полунин рассказал о своём новом шоу «Снежная симфония»

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Народный артист России Слава Полунин в беседе с газетой «Известия» рассказал о своём новом шоу «Снежная симфония», которое будет представлено в Москве с 24 по 31 октября.
Слава Полунин рассказал о своём новом шоу «Снежная симфония»
  • © Снежное шоу Славы Полунина

«Снежная симфония» — это практически два полноценных шоу: симфонический оркестр Kremerata Baltica под руководством Гидона Кремера и клоунская команда Славы Полунина. Всего в нашей команде человек 40», — заявил он.

По словам Полунина, он считает это одной из своих лучших работ.

Как отметил артист, всё тонкое, нежное и глубокое в «Снежной симфонии» появилось благодаря живой музыке.

Ранее «Утро.ру» сообщало о Московском международном фестивале университетских и молодёжных театров.

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