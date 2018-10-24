Слава Полунин рассказал о своём новом шоу «Снежная симфония»
- © Снежное шоу Славы Полунина
«Снежная симфония» — это практически два полноценных шоу: симфонический оркестр Kremerata Baltica под руководством Гидона Кремера и клоунская команда Славы Полунина. Всего в нашей команде человек 40», — заявил он.
По словам Полунина, он считает это одной из своих лучших работ.
Как отметил артист, всё тонкое, нежное и глубокое в «Снежной симфонии» появилось благодаря живой музыке.
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