Американцы назвали «Убить пересмешника» своей любимой книгой

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Жители США назвали роман американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника» одним из своих любимых.
Американцы назвали «Убить пересмешника» своей любимой книгой
  • © imago stock&people
  • globallookpress.com

Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведённого телекомпанией PBS.

Отмечается, что второе и третье места заняли «Чужестранка» Дианы Гэблдон и «Гарри Поттер» Джоан Роулинг соответственно.

Всего в списке 100 произведений.

В декабре 2016 года сообщалось, что в американском округе Аккомак, штат Вирджиния, временно запретили книги «Убить пересмешника» Харпер Ли и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

Как отмечается, решение было принято в связи с жалобами родителей школьников на расистские высказывания в произведениях мировой классики.

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