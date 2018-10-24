Американцы назвали «Убить пересмешника» своей любимой книгой
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Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведённого телекомпанией PBS.
Отмечается, что второе и третье места заняли «Чужестранка» Дианы Гэблдон и «Гарри Поттер» Джоан Роулинг соответственно.
Всего в списке 100 произведений.
В декабре 2016 года сообщалось, что в американском округе Аккомак, штат Вирджиния, временно запретили книги «Убить пересмешника» Харпер Ли и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.
Как отмечается, решение было принято в связи с жалобами родителей школьников на расистские высказывания в произведениях мировой классики.