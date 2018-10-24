Американцы назвали «Убить пересмешника» своей любимой книгой

Жители США назвали роман американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника» одним из своих любимых.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведённого телекомпанией PBS.

Отмечается, что второе и третье места заняли «Чужестранка» Дианы Гэблдон и «Гарри Поттер» Джоан Роулинг соответственно.

Всего в списке 100 произведений.

В декабре 2016 года сообщалось, что в американском округе Аккомак, штат Вирджиния, временно запретили книги «Убить пересмешника» Харпер Ли и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

Как отмечается, решение было принято в связи с жалобами родителей школьников на расистские высказывания в произведениях мировой классики.