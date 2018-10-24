Синоптики прогнозируют аномально низкое давление в Москве 24 октября
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Сегодня столичный регион окажется практически в самом сердце североатлантического циклона, наполненного полчищами дождевых туч. При этом показания барометров буквально рухнут, достигнув барического «дна», из-за чего метеозависимые люди будут чувствовать себя дискомфортно», — говорится в сообщении.
Атмосферное давление в столице опустится до 725 мм ртутного столба.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в среду, 24 октября, ожидается до +7 °С.