Синоптики прогнозируют аномально низкое давление в Москве 24 октября

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В Москве в среду, 24 октября, столбики барометров опустятся до аномально низкой отметки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Синоптики прогнозируют аномально низкое давление в Москве 24 октября
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Сегодня столичный регион окажется практически в самом сердце североатлантического циклона, наполненного полчищами дождевых туч. При этом показания барометров буквально рухнут, достигнув барического «дна», из-за чего метеозависимые люди будут чувствовать себя дискомфортно», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление в столице опустится до 725 мм ртутного столба.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в среду, 24 октября, ожидается до +7 °С.

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