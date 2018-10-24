Синоптики прогнозируют аномально низкое давление в Москве 24 октября

В Москве в среду, 24 октября, столбики барометров опустятся до аномально низкой отметки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

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«Сегодня столичный регион окажется практически в самом сердце североатлантического циклона, наполненного полчищами дождевых туч. При этом показания барометров буквально рухнут, достигнув барического «дна», из-за чего метеозависимые люди будут чувствовать себя дискомфортно», — говорится в сообщении. Атмосферное давление в столице опустится до 725 мм ртутного столба. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в среду, 24 октября, ожидается до +7 °С.