В Калининграде поддержали создание Национального центра океанологии
Цель документа — поддержка развития в Калининграде Национального центра по изучению истории освоения Мирового океана, а также развития отечественного судостроения.
Как заявил губернатор региона Антон Алиханов, правительство Калининградской области поддерживает совместную инициативу АО «ОСК» и Музея Мирового океана о создании центра.
Стороны намерены сотрудничать по вопросам изучения Морского океана, сохранения и распространения знаний о нём.
Ранее сетевое издание m24 сообщало, что в «Москвариуме» родился дельфин-афалина.