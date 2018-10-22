В Калининграде поддержали создание Национального центра океанологии

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Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов и директор музея Мирового океана Светлана Сивкова подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает «Янтарный край».
В Калининграде поддержали создание Национального центра океанологии

Цель документа — поддержка развития в Калининграде Национального центра по изучению истории освоения Мирового океана, а также развития отечественного судостроения.

Как заявил губернатор региона Антон Алиханов, правительство Калининградской области поддерживает совместную инициативу АО «ОСК» и Музея Мирового океана о создании центра.

Стороны намерены сотрудничать по вопросам изучения Морского океана, сохранения и распространения знаний о нём.

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