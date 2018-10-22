Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют в 2019 году
- globallookpress.com
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на распорядителя литературного наследия писателя Майкла Катакиса.
Отмечается, что произведения «Монумент» и «Страна индейцев и армия белых» были написаны в середине 1950-х годов.
По словам Катакиса, они дополнят новое издание романа «По ком звонит колокол».
Также в книгу войдёт рассказ «Комната с видом на сад».
В марте портал «Утро.ру» передавал, что Центральный академический театр Российской армии представил экспериментальную сцену. Был показан отрывок из спектакля Галины Зальцман «Пятая колонна» по пьесе Эрнеста Хемингуэя.