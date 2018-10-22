Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют в 2019 году

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Неизданные рассказы американского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе 1954 года Эрнеста Хемингуэя будут опубликованы летом 2019 года.
Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют в 2019 году
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на распорядителя литературного наследия писателя Майкла Катакиса.

Отмечается, что произведения «Монумент» и «Страна индейцев и армия белых» были написаны в середине 1950-х годов.

По словам Катакиса, они дополнят новое издание романа «По ком звонит колокол».

Также в книгу войдёт рассказ «Комната с видом на сад».

В марте портал «Утро.ру» передавал, что Центральный академический театр Российской армии представил экспериментальную сцену. Был показан отрывок из спектакля Галины Зальцман «Пятая колонна» по пьесе Эрнеста Хемингуэя.

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