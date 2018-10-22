Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют в 2019 году

Неизданные рассказы американского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе 1954 года Эрнеста Хемингуэя будут опубликованы летом 2019 года.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на распорядителя литературного наследия писателя Майкла Катакиса.

Отмечается, что произведения «Монумент» и «Страна индейцев и армия белых» были написаны в середине 1950-х годов.

По словам Катакиса, они дополнят новое издание романа «По ком звонит колокол».

Также в книгу войдёт рассказ «Комната с видом на сад».

В марте портал «Утро.ру» передавал, что Центральный академический театр Российской армии представил экспериментальную сцену. Был показан отрывок из спектакля Галины Зальцман «Пятая колонна» по пьесе Эрнеста Хемингуэя.