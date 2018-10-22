Скончался литературовед Юрий Прозоров

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В Санкт-Петербурге скончался литературовед, ведущий научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук Юрий Прозоров.
Скончался литературовед Юрий Прозоров
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Пушкинского дома. Прозорову было 67 лет.

В качестве места для похорон выбрано Серафимовское кладбище, передаёт Nation News.

Ранее стало известно, что умер писатель Олег Павлов.

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