Скончался литературовед Юрий Прозоров

В Санкт-Петербурге скончался литературовед, ведущий научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук Юрий Прозоров.

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Пушкинского дома. Прозорову было 67 лет.

В качестве места для похорон выбрано Серафимовское кладбище, передаёт Nation News.

Ранее стало известно, что умер писатель Олег Павлов.